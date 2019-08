El día a día de Rafael tras la muerte de su hija Alba por cáncer: la ayuda a la investigación "es como salvarle la vida"

La pequeña falleció como consecuencia del cáncer. “Es como si te apuñalaran y te retorcieran una y otra vez. No se olvida nunca”, dice Rafael, que confiesa haber podido seguir con su vida “ayudando a otras familias” desde la fundación , que lleva el nombre de la niña,. “”, asegura.

Al resto de padres, Rafael les aconseja, “que no se rindan nunca, que estén con sus hijos, que no lloren nunca delante de ellos y no pierdan la esperanza”.