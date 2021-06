Los investigadores descartan cualquier posibilidad de huida de Tomás Gimeno con Anna

Los investigadores del caso de las niñas de Tenerife tienen claro que Tomás Gimeno no huyó con su hija pequeña Anna , un bebé, tras deshacerse de Olivia en el fondo del mar . Cualquier cosa sirve para agarrase a la esperanza de que al menos una de las hermanas esté viva pero la policía siempre ha estado muy segura de que Gimeno no se fue en otro barco.

"No es un nuevo caso Anglés y está bastante claro. Cuando sepamos los datos que los agentes ya saben veremos que no hay un nuevo Anglés". Así de firme se ha mostrado la periodista Cruz Morcillo, en El Programa de Ana Rosa ante los rumores de que Tomás Gimeno huyó con la menor de sus hijas tras matar a la mayor de forma accidental.

"Las posibilidades son las que son, no cogió esa barca, no se subió a otro barco y no fue a ningún barco, lo saben desde hace mucho, insisto, tienen las pruebas de que eso es así", matiza la periodista sobre la investigación. "Otra cosa" -dice la periodista- "es que lo encuentren o no lo encuentren, es posible que no se encuentre el cuerpo, hay que contar con esa posibilidad, pero confío en que sí".