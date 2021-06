Hallan el cadáver de una menor en la zona donde buscan a las niñas de Tenerife

Dos bolsas halladas en el mar

Los expertos, convencidos de un escenario trágico en el mar

Además, Jiménez ha recordado lo que Tomás Gimeno le dijo a la madre aquel día en que se las llevó para nunca regresar con ellas: esa frase en la que le manifestaba a Beatriz Zimmerman, madre de las pequeñas, que no volvería a verles más. No obstante, aún no se ha desvelado la identidad del cuerpo encontrado, Además del cuerpo han sido encontrados dos petates que parecen ser los de Tomás Gimeno.