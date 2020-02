Cómo evitar que nuestra pareja caiga en 'La isla de las tentaciones': dos expertas top dan las claves

La tentación hace aparición y te comienzas a plantear si caer en ella o no

¡Estefaniaaaa!...memes y mofas aparte, nadie quiere escuchar en su relación lo que ese grito desgarrador significaba porque para llegar normalmente a esa situación de infidelidad, la pareja debe estar rota de antes o por lo menos en estado de seria gravedad.

¿Pero cuáles son las claves para tener una relación sana y estable, que satisfaga a ambos por igual? No existe una poción mágica que garantice el éxito en una pareja, sobre todo si se llevan años de convivencia, la apatía comienza a hacer aparición y esa fase de euforia y enamoramiento ya quedó muy atrás.

Siempre puede llegar alguien nuevo que te haga sentir especial, se interese y vea lo que tu pareja ya dejó de apreciar, es cuando la tentación hace aparición y te comienzas a plantear si caer en ella o no.

Si por el momento no has caído o aún quieres recuperar lo que tenías con esa persona que tienes a tu lado. Silvia Congost, Licenciada en Psicología (Universitat de Girona), Postgrado en terapia de pareja (Institut Superior d´Estudis Psicològics), Máster experta en Coaching y Patricia Ramírez, Licenciada en Psicología, Máster en Psicología Clínica y de la salud y Doctorado en el departamento de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico de la Universidad de Granada son dos de las más reputadas psicólogas de nuestro país, son las autoras de ‘Diez maneras de cargarte tu relación de pareja’ nos ayuda a comprender mejor la situación por la que podemos estar pasando y ofrecen soluciones para "vivir felices juntos".

¿Cuáles son las quejas fundamentales de las mujeres cuando van a terapia.... y las de los hombres?, qué frases son las más repetidas.

Silvia Congost: Por lo general ellas se quejan de falta de atención, de falta de detalles y falta de participación en las responsabilidades de la vida en común y si la hay, de la paternidad. Frases como “yo ya no sé en qué idioma se lo tengo que decir” o “se lo he dicho mil veces…” indican que por un lado falta entendimiento entre nosotros, pero también falta que nos impliquemos en el mismo nivel, que aceptemos nuestras diferencias y que tratemos de pensar en cómo hacer feliz al otro.

Patricia Ramírez: Las mujeres sobre todo se quejan de que los hombres no las escuchan. Que siempre tratan de dar soluciones y que ellas necesitan un tiempo de escucha. Un problema para las mujeres también es la falta de implicación del hombre en la corresponsabilidad. En general, siguen siendo ellas las que tiran más de las labores domésticas y la atención de los hijos. Los hombres suelen quejarse del control de sus mujeres. En el sentido de estar todo el día diciéndoles lo que tienen que hacer y organizándoles la vida.

¿Cómo sabemos que hemos elegido bien a nuestra pareja?

Silvia Congost: Sabemos que hemos elegido bien a la otra persona porque la relación es fácil, fluye sin demasiadas complicaciones. Eso no significa que no puedan haber discusiones o algún conflicto, claro que los habrá, pero debemos sentir que los sabemos disolver, con cariño, respeto y una buena comunicación y que eso y a no vuelve a suceder. Sabemos que estamos bien porque no tenemos que preocuparnos por la relación, el tema de buscar la forma de que aquello no pase o aquello funcione, no es una de nuestras preocupaciones habituales (a diferencia de aquellos que eligen mal)

Podemos anticipar un éxito mayor si nos unimos a alguien que comparta una misma escala de valores

Patricia Ramírez: Nunca podemos saber a ciencia cierta si hemos elegido bien porque además, la fase de enamoramiento, es bastante engañosa. Nos lleva a ver lo que deseamos ver obviando aspectos de la persona que en un futuro no nos van a gustar. Pero sí podemos anticipar un éxito mayor si nos unimos a alguien que comparta una misma escala de valores y desee tener un proyecto de vida parecido al tuyo.

¿Qué rompe una pareja a los 20, 30, 40, 50....?

Silvia Congost: La falta de comunicación, tener valores diferentes, el desgaste producido por una convivencia mal llevada en la que nos hemos olvidado de mantener la llama viva y no hemos cuidado nuestro vínculo, la dejadez que puede llevarnos a dejar de sentir atracción hacia la otra persona o incluso a sentir rechazo, las infidelidades, el maltrato psicológico (faltas de respeto, menosprecios, humillaciones, etc), los problemas sexuales que no quieren resolverse…

Patricia Ramírez: A partir de los 50 hormonalmente el hombre cambia. Se vuelve más cariñoso y su deseo sexual no es tan distinto al nuestro. La pareja, independientemente de la edad, se rompe siempre por lo mismo. Por el sufrimiento. Lo que causa el sufrimiento no es algo que esté vinculado a la edad sino a las áreas de la pareja que no funcionan: los celos, el control, los problemas de comunicación, la falta de respeto, las decepciones que vamos viviendo en pareja.

Errores más comunes para alargar una relación que no va

Silvia Congost: Un error gravísimo es quedarnos por los hijos cuando está claro que noestamos bien.

-Otro es decidir tener un hijo para ver si así nuestros problemas de pareja desaparecen ( ¡y menudo error!)

-Poner un ultimátum a la otra persona tipo “o cambias eso o lo dejamos”.

-Esperar que la otra persona cambie, es garantía de fracaso.

-Tratar al otro como si fuera tu hijo (aunque lo hagamos para bien sobreprotegiendo y haciéndoselo todo)

-Decirle al otro solo lo que hace mal sin reconocer nada positivo.

Patricia Ramirez: Dejar de pasar tiempo con tus amigos por estar con el otro.

-Dejar de practicar aficiones porque la otra parte no las comprende

-Ceder al chantaje emocional para ceder en cosas que no nos apetecen.

-Cambiar nuestra forma de comportarnos, de vestir, de ser… porque incomoda a la otra persona.

-Confiar en que aspectos importantes de la persona cambiarán cuando sabemos que no es así.

Causas fundamentales para la ruptura

Silvia Congost: Lo primero que deberíamos hacer es aprender a comunicarnos de forma eficiente, buscar espacios para nosotros en los que podamos hablar de lo que nos incomoda o no va bien y tratemos de buscar soluciones entre los dos. Que nos apoyemos en lo bueno y en lo malo, que tengamos siempre tiempo cuando el otro nos necesite. Evitar actitudes como encerrarnos en nosotros mismos, dejar de hablarnos o tomar distancia cuando más nos necesitamos. Tener una vida sexual plena y satisfactoria. Demostrarle a la otra persona que puede confiar en nosotros y demostrarle nuestro amor a través de los actos.

Patricia Ramirez: La causa más importante es no querer ni desear al otro. Y esto suele ser la consecuencia de muchos momentos. Problemas de comunicación, no tener relaciones sexuales, no querer un proyecto de vida que el otro sí desea, querer cambiar a la otra persona para que sea como a nosotros nos apetece que sea…

Síntomas de que una relación no va bien

Silvia Congost: Empiezas a sufrir, a tener síntomas, tienes ansiedad, tal vez insomnio, pierdes la ilusión, estás más irascible, empiezas a fijarte en otras personas, tienes dudas sobre tu relación, te planteas que tal vez estarías mejor con otro perfil, ya no tienes ganas de esforzarte en mejorar nada, ya no te sientes atraído/a por tu pareja, no hay deseo sexual...

¿Qué hacer en el día a día para que la pareja sea indestructibleo para mejorar cuando las cosas van mal?

Patricia Ramirez: Es fundamental tener una comunicación, un entendimeinto, honesto, empático y respetuoso. Porque es a través de la sana comunicación y de la comuniación noviolenta cuando podemos arreglar todos los demás problemas. Si nos falla la comuniación, nos falla todo lo demás.

