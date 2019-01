Jennifer López saca pecho y dice que los hombres son inútiles hasta los 33 años

La cantante y actriz, a sus 49 años y con varias parejas a sus espaldas, algunas más jóvenes, reconoce que hasta los 33 años a los hombres les falta un hervor. Su canción, Ain't your Mama (No soy tu madre), ya dejaba clara su postura.

“Dicen que somos el género más frágil y sensible pero creo que la verdad es que los hombres lo son mucho más. Muchas veces nosotras tenemos que ser más fuertes y ser conscientes de no herir sus egos frágiles“, declaró a la revista la Diva del Bronx.

“Es una línea por la que hay que pasar de puntillas todo el tiempo, especialmente siendo una mujer fuerte y segura, algo que le puede resultar poco atractivo a los hombres que no tienen confianza y que son inseguros”, remachaba, no se sabe si por propia experiencia.

También en una entrevista con Harper's Bazar ha hablado sobre el #MeToo. "Este momento para las mujeres es una revolución emocional y espiritual que está afectado al mundo. Estamos creando una tormenta, levantando polvo y dejando claro a la gente que estamos aquí para quedarnos. No tenemos que tener miedo. En realidad tenemos mucho que aportar y añadir a este mundo y a esta vida, a este país. No vamos a quedarnos quietas ni a ser marginadas de ninguna manera”, dice tajante la actriz y añade: “Nunca quiero que me digan que no puedo hacer algo que quiera. Lo voy a hacer”.

Las parejas de Jennifer López

Una mujer independiente, pese a todo

Jennifer, que tiene una fortuna de más de 300 millones de dólares y vive en una mansión de Bel-Ai considera que una mujer no necesita a nadie al lado para ser feliz pero que cuando una pareja rompe “lo que te define es lo que haces después de tus errores y cómo aprendes lo que se debe aprender de esos momentos . Todos tenemos los mismos sentimientos en los que te sientes perdido en algún momento de tu vida y piensas: '¿Qué estoy haciendo? ¿Hay más? ¿Debo soñar en grande? ¿Puedo empezar ahora? "¿Es demasiado tarde?". Jennifer también cambió cuando tuvo hijos. "Cuando tuve hijos me di cuenta de que tenía que mejorar y crecer como persona. No solo por ellos, sino también por mí. ¿Cómo puedo enseñarles cómo deben tratarse si yo permito que las personas me traten a mí de una manera que no es nada agradable? ¿Cómo puedo enseñarles a trabajar duro si yo no lo hago? Por ello comencé a examinarme desde muchos ángulo diferentes”. Para los menores de 33 años, según López, es demasiado pronto, aún les queda mucho por aprender.