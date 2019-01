Yann Moix recibe una lluvia de críticas por decir que es incapaz de amar a mujeres de 50

Sobre sus gustos cada uno es libre, pero declarar de forma tajante que es "incapaz de amar a una mujer de más de cincuenta años porque son viejas", ha provocado la ira en las redes. Paradójicamente es su edad, con lo que también muchas pensarán lo mismo de su cuerpo . Moix es un provocador nato y un literato reconocido, pero esta vez su provocación le ha puesto contra las cuerdas. La propia periodista que le hace la entrevista para la versión francesa de Marie Claire intenta en la misma rebajar la tensión de sus palabras. "Venga, no exageremos. No es posible... Demasiado, demasiado mayor".

Pero el literato no parece querer recoger el guante. "Prefiero los cuerpos de mujeres más jóvenes, eso es todo. Punto y final. El cuerpo de una mujer de 25 años es extraordinario. El cuerpo de una de cincuenta no lo es en absoluto". No solo eso Moix prefiere a las mujeres asiáticas, en particular coreanas, chinas y japonesas. Las reacciones van desde la sorna a la indignación.