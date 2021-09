Los enfrentamientos con otros presos obligan al traslado de cárcel del presunto asesino de Marta Calvo

La madre de Marta Calvo ha recibido hace pocas fechas un nuevo varapalo al fracasar un nuevo intento de búsqueda del cuerpo. "Si se han ido de ahí porque hay mejores pistas", según han comentado a Marisol "'siempre hay'''. "Pensaba que me la iban a devolver y no ha sido así". No ayuda la sensación de que esta nueva búsqueda "ha sido muy rápida, pensaba que iban a tardar". El portavoz de la familia aclara que confían "en la investigación de la Guardia Civil", pero las "falsas esperanzas" y la rapidez de la investigación, "nos ha descolocado a todos". Mariano Navarro recalca que no entienden "cómo este hombre sigue encarcelado, sigue sabiendo dónde está Marta y sigue callado. Es muy difícil digerirlo".