José Manuel Soto desata la polémica tras opinar sobre la salida de Messi del Barça: "Es una puta cuestión de dinero"

"No sé si voy a poder hablar. Estoy bloqueado. Es muy difícil esto para mí, después de todos estos años. No estaba preparado. El año pasado, cuando se formó todo el lío, estaba preparado, pero este año no . Estaba convencido de que iba a seguir en mi casa", declaró un Messi que no pudo evitar las lágrimas desde el primer minuto.

"En resumen, fui muy feliz aquí, el Barça me lo dio todo, pero ya no me puede pagar lo que yo quiero y me voy. Es una puta cuestión de dinero, no hay más… Por cierto, una pregunta tonta, ¿para qué quiere Messi más dinero?", lanza José María Soto en su red social.