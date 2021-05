Muchos jóvenes españoles siguen de fiesta tras el estado de alarma

Se repiten los botellones en algunas ciudades de España. Por ejemplo, en Barcelona, donde la policía ha vuelto a desalojar varias celebraciones , aunque menos multitudinarias. Fernando Simón, el director del Centro de Alertas Sanitarias, asegura que se siente decepcionado con las imágenes de los jóvenes y no tan jóvenes en fiestas sin control, que podrían llevar a un nuevo pico de contagios de coronavirus . Un mensaje que repite la OMS: “Esto ya ha supuesto repuntes en otros países”.

Fiesta en el Born, de Barcelona. Es lunes por la noche y algunos siguen con la juerga . “La gente lo necesita lo que pasa es que no se cumplen las medidas frente al covid”, afirma un joven. Medidas de distanciamiento social que brillan por su ausencia.

La OMS advierte que se puede echar todo a perder

No se puede actuar como si el virus hubiese desaparecido. La OMS advierte que “bajar la guardia puede hacer que perdamos lo logrado hasta ahora”.

Indignado se ha mostrado Fernando Simón, que hace autocrítica. “Estoy decepcionado porque el mensaje no se ha transmitido como debía, no lo he sabido transmitir a la población”.