La madre de Diana Quer rechaza estar junto a Juan Carlos Quer en el juicio contra el Chicle

Diana López Pinel, la madre de Diana Quer , se ha marchado repentinamente de los juzgados de Santiago pocos minutos después de su llegada, visiblemente enfadada, por negarse a permanecer en el inmueble junto al padre, Juan Carlos Quer, con quien mantiene un enfrentamiento personal. No quiere bajo ningún concepto coincidir con su exmarido con el que mantiene una mala relación plagada de denuncias y acusaciones. La madre seguirá el juicio pero no quiere estar junto a Juan Carlos Quer.

López Pinel llegaba pasadas las 09,40 horas a los juzgados de Fontiñas , reclamando ante la prensa "que salga toda la verdad" en el proceso. Pocos minutos después, salió de nuevo de los juzgados, muy molesta, y denunciando a preguntas de los medios que todavía tenía "dos horas de espera" y se negaba a estar con su exmarido. Asimismo, aseguraba no tener "información ninguna sobre el tema" de su hija, que llegó aquí "en blanco" y sin ver el sumario.

La batalla entre los padres de Diana Quer no parece que vaya a vivir una tregua, ni siquiera en el juicio por la muerte de su hija en la que la clave será determinar si El Chicle la violó o no. La batalla judicial entre los padres no parece tener fin. La madre de Diana le acusó de malos tratos, ante la desesperación de su propia hija. De hecho, Diana López Pinel ha solicitado la inhabilitación de su hija, que apoya a su padre, porque debería estar en un centro de desintoxiación. Fuentes cercanas a la familia dejan caer que un móvil económico se encuentra tras el enfrentamiento, aunque la madre de Quer sigiue defendiendo que ha habido abusos.