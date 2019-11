Los errores de El Chicle en el crimen de Diana

José Enrique Abuín fue el sospechoso a los tres meses de la desaparición de Diana, cuando el coche de su mujer fue situado en el puente de Taragoña a la hora que el teléfono de la joven dejó de funcionar. Analizaron 40 cámaras de tráfico y 2 millones de datos telefónicos. El Chicle se dio cuenta de que lo seguían y les entregó el móvil reseteado y el coche bien limpio. Su mujer le dio coartada y dijo que esa noche iba con él a robar gasolina. No se lo creían, pero sin más datos la causa se archivó. El juez instructor, agobiado por los tiempos con los que tienen que hacer las instrucciones, decidió que el reloj no corriera. Pero la Guardia Civil no dejó de investigar. Hasta que el teléfono de Diana se encontró en la ría y el desbloqueo del móvil situó a Diana y a El Chicle tan juntos que era imposible que no fueran en el mismo coche. Además, el recorrido metro a metro con el móvil de Diana llevó a los investigadores a otra cámara a la salida del pueblo que captó el vehículo del rapto. Todo coincidía. Había pasado un año. Pero a pesar de la certeza no podían detenerlo porque la prioridad era encontrar el cuerpo. Le seguían a una distancia prudente y él lo sabía, hasta el punto de que en el primer aniversario Abuín se presentó en las fiestas de A Pobra con su mujer, dejándose ver porque era consciente de que el pueblo estaba tomado por la UCO y los investigadores de Policía Judicial de la Coruña. Querían ver cómo se comportaban las antenas de telefonía con tantísima gente en las fiestas. Era vital para seguir los pasos exactos no dejar ni un cabo suelto.