Un juicio peculiar: el expapa de una secta, un robo encapuchado y una pelea con todos heridos

Pero esto no acaba aquí. Hace un año, Ginés y su mujer se colaron encapuchados en la basílica de El Palmar. Fueron sorprendidos por miembros de la congregación intentando robar la recaudación de la congregación, la cual Ginés sabía de primera mano que era bastante cuantiosa . Se produjo entonces una pelea entre todos, y todos resultan heridos. La congregación denunció a Ginés y a su mujer por el intento de robo.

Ahora Ginés Hernández y su mujer han llegado a un acuerdo en el juicio. Se les condena a 6 años de cárcel a él y a 5 años a ella por robo y lesiones. Pero no irán a prisión si no delinquen otra vez, si pagan la multa y si no se vuelven a acercar a este pseudo baticano de los palmarianos.