En el banquillo por quemar viva a su exmujer y su bebé en Alcudia

La Fiscalía pide 39 años de cárcel

El crimen tuvo lugar en junio de 2016, cuando víctima y acusado convivían en un mismo domicilio en Alcúdia y llevaban un tiempo con una relación inestable. El 28 de junio, mantuvieron una discusión y la mujer le dijo que no quería continuar con él. No obstante, accedía a que continuara viviendo en la finca.

El hombre sabía que el niño dormía con la madre habitualmente y, según la Fiscalía, se aprovechó de que al ser muy temprano sus víctimas todavía no se habrían despertado. Sin embargo, para entrar en la vivienda tuvo que golpear fuertemente la puerta porque la mujer la había cerrado por dentro con un alambre la noche anterior por precaución.

Saltó por la ventana con el niño en brazos

Llegó gravemente afectada por las quemaduras, pidiendo auxilio. "Mamá, me muero, me ha quemado, me muero de dolor", dijo a su madre.