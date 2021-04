"Va a ser un momento duro tener al acusado ahí cerca, pero es la oportunidad que tengo y no podemos fallar " ha señalado la madre que quiere que todo el mundo sepa que "el malo es él" , por lo que asegura que " este señor no puede tener una pena corta . Tiene que ser permanente revisable. Que lo intenten enderezar en prisión para volver a vivir en sociedad".

Sobre el testimonio del acusado, la madre de Laia resta veracidad a sus palaras: "No me creo el testimonio de persona desequilibrada. Esta en sus cabales porque lo recogió todo y se duchó. No pudo confundir a mi hija con ningún ladrón. Mi hija tenía 13 años. Estaba en sus cabales. No tiene perdón de Dios lo que hizo", concluye.