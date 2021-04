La defensa del acusado de matar a Laia asegura que "acabó con su vida sin saberlo ni quererlo"

La defensa de Juan Francisco L.O., acusado de asesinar a la niña de 13 años en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), han continuado con esa línea de defensa iniciada con las declaraciones de las hermanas, alegando que su cliente estaba "desestabilizado" y "no vivía en el mundo real": "Acabó con la vida de Laia sin saberlo ni quererlo" .

La defensa: "la mató creyendo defenderse de un ladrón"

Pero la defensa de Juan Francisco, que entonces tenía 43 años, quiere mostrar a su cliente como una persona que no controlaba sus actos. Ha afirmado durante el juicio que consumía alcohol y cocaína de forma "crónica", lo que le provocaba "alteraciones" en su capacidad de discernir la realidad , un estado mental que se había agravado por la inminente muerte de su madre y la mala relación con su padre, que lo habría amenazado con expulsarlo de casa.

"No era consciente de lo que ocurría a su alrededor, ni de sus actos. En ese estado, acabó con la vida de Laia" , ha señalado la letrada, quien ha aseverado que el día del crimen el acusado, "totalmente hundido", volvió al domicilio de sus padres apurado porque necesitaba ir al baño. Por eso se habría dejado la puerta de casa abierta y Laia, que bajaba del piso de sus abuelos para encontrarse con su padre en el portal, habría entrado por iniciativa propia, de forma que, al salir del baño, el acusado, creyendo que era un ladrón, habría agarrado dos cuchillos y, accediendo a una habitación a oscuras, "redujo al que creía su agresor".

De acuerdo con la defensa, el acusado "perdió el contacto con la realidad" cuando cometió el crimen, del que "se arrepiente profundamente": " No estaba viviendo en el mundo real y pensaba que estaba en otra situación cuando se produjo la muerte ".

La abogada del acusado también ha negado que su cliente tenga "tendencia o gusto por mujeres asiáticas" y ha aducido que si durante las pruebas periciales aparecen páginas web de pornografía china es porque Juan Francisco vivía en dicho país. "Eso no significa que mi representado tenga mayor o menor gusto por chicas asiáticas", ha enfatizado al volver a refutar que Juan Francisco agrediera sexualmente a Laia, nacida en China y adoptada cuando era bebé.

El asesino "sabía perfectamente lo que hacía"

Pero para la fiscalía el acusado "sabía perfectamente lo que hacía" cuando obligó a Laia a entrar en us piso, donde la agredió sexualmente y la asesinó a sangre fría y la llegó a colocar en el cuello un collar canino, antes de esconder su cuerpo bajo un colchón. El abogado Juan Carlos Zayas, que representa a la familia de la menor, ha asegurado que está convencido de que "eso no era la obra de un loco, ni de un pervertido sádico que cause dolor a las víctimas gratuitamente". "Esto es la obra de una persona calculadora que sabía perfectamente lo que estaba haciendo", ha añadido.