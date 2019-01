Lucha inhumana y extrema contra el terreno para llegar hasta Julen

Situación extrema, compleja, por el terreno y por la dificultad de encontrar a Julen y no causarle daño. Se han removido 40.000 toneladas en un trabajo que en otras circunstancias llevaría meses. Son las palabras de Alfonso Gómez de Celis, delegado del Gobierno, que ha pedido que no se añada más presión a los trabajadores que no duermen para rescatar al pequeño de dos años.