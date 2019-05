Kim Kardashian publica la primera imagen de su cuarto hijo, Psalm West

El nombre tiene influencia bíblica, ya que Salmos es un libro en el Antiguo Testamento cristiano. Esta es una prueba más de que la religión es un elemento importante en la vida de West, ya que varias de sus canciones tienen matices religiosos, entre los que se incluyen Jesus Walks de 2004, No Church In The Wild de 2011, I Am A God de 2013, Ultra Light Beam de 2016 y Lift de 2018. Tú mismo. También título su álbum 2013 Yeezus.