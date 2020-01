La era postbréxit abre un escenario de incertidumbre para España

Boris Johnson asegura a los británicos que no deben preocuparse. "Does Brexit make my passport expire? No!” Anuncia que les dará un nuevo pasaporte azul con el que podrán seguir viajando por Europa. Los que viven en Gibraltar viven con incertidumbre, “no sabemos qué va a pasar con las retenciones en la frontera, es lógico que estemos preocupados” aseguran algunos paisanos.