El coronel de la Guardia Civil en Huelva, Ezequiel Romero , encargado de la investigación del asesinato de Laura Luelmo , ha asegurado que desde un inicio sospecharon de Bernardo Montoya , asesino confeso de la joven profesora. El alto mando ha explicado que el detenido "la golpeó contra el suelo" en su casa , antes de trasladarla al campo en un estado en que Luelmo "no era consciente" por lo que "no tuvo sufrimiento".

La geolocalización del móvil de la joven zamorana daba la zona norte de El Campillo , aunque el área no permitía una localización muy precisa. La profesora de 26 años "no salió a correr ya que por prescripción médica no podía hacerlo. Lo que le gustaba hacer era andar", ha explicado Romero ante los medios.

Lael domingo se centró en la zona noroeste, donde luego apareció el cuerpo de la joven. Esa zona ya se había batido. "Ella estaba a 10 kilómetros del pueblo. Se pasó por allí, pero es normal 'entre comillas' que pudiera pasar desapercibida." ... "Les puedo asegurar que, y el que pasara por allí salvo que se acercara a metro y medio podía haber pasado y no haberse enterado". Así el coronel Ezequiel Romero detalla el extenso equipo que se sumó a la búsqueda en esa misma zona y el estricto protocolo seguido tras el hallazgo del cadáver. No faltaron helicópteros ni especialistas ni medios para su búsqueda.

Las mentiras de Bernardo Montoya

Laura Luelmo, agredida sexualmente en el campo

Los investigadores creen que Montoya "la golpeó contra el suelo dentro de su casa", aunque la hipótesis es que la agresión sexual fue en el campo", donde fue encontrado el cuerpo. Sin embargo, ya en ese lugar ella "estaba inconsciente y no tuvo sufrimiento", según el alto mando de la Guardia Civil. "No me cabe ninguna duda de que ella en ese lugar no ha tenido sufrimiento en el sentido de que fuera consciente de ese sufrimiento". Si estaba viva o no eso tendrán que dejarlo claro finalmente los forenses, pero la cronología de la desaparición y el trabajo de la Guardia Civil ya está narrado.