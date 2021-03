Sea cual sea tu tipo de mosquitera , todas tienen en común el empleo de una rejilla muy fina pensada precisamente para no dejar pasar a los desagradables mosquitos y mantener tu casa libre de insectos. Por eso es normal que se acumule suciedad en ellas y que sea necesario cierto mantenimiento. Si tu mosquitera es fija, no podrás desmontarla para su limpieza, por lo que lo más práctico será limpiarla desde el interior hacia el exterior.

El uso de un cepillo no muy duro también puede ser muy útil para eliminar la suciedad incrustada, teniendo cuidado de no dañar la malla con los movimientos que realices, y será mejor usarlo con agua jabonosa para evitar levantar polvo. Por último, aclara usando solo agua y seca para que no queden marcas en la estructura. Aunque, sobre todo en los meses de calor, la malla puede secarse al aire, siempre será mejor evitar que la humedad permanezca mucho tiempo, tanto por su protección como de cara a evitar una nueva acumulación de partículas.