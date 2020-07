Lo indispensable para viajar en coche estas vacaciones: mantenimiento y documentación necesaria

Recién llegado el mes de julio, nos encontramos con la primera gran operación salida de verano , si bien es cierto que este año es totalmente atípica debido a la situación que nos ha originado la pandemia de coronavirus. Aunque la Dirección General de Tráfico (DGT) no se ha aventurado a hacer una previsión de los desplazamientos que se realizarán en los próximos meses, sí que ha destacado que predominarán las salidas de fin de semana o de corta duración.

Comprobar el aire acondicionado . Es recomendable que, al menos una vez al año, un profesional realice la revisión de todos los componentes del sistema y haga una recarga de gas si es necesario. La temperatura adecuada en el interior del vehículo es de entre 21 y 23º C.

Documentación obligatoria . No se puede viajar sin el permiso de circulación en regla, el carnet de conducir, la tarjeta de la ITV y la correspondiente pegatina. No disponer de los documentos puede conllevar una sanción que, según la gravedad, va acompañada de la pérdida de puntos.

Mascarillas. Los ocupantes convivientes de un vehículo particular de hasta nueve plazas (incluida la del conductor) no deben utilizar mascarillas. Sin embargo, sí que deben llevarla si las personas que comparten vehículo no residen en el mismo domicilio.