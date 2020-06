El tiempo que tenemos para pasar la ITV si ha caducado durante el estado de alarma

Estas nuevas fechas representan los plazos máximos para someter el vehículo a la ITV pendiente, por lo que es recomendable no esperar hasta el final para evitar que surja cualquier imprevisto y no se pueda acudir a la estación. Antes de hacerlo, hay que recordar que hay que solicitar cita previa y que hay que seguir los protocolos de seguridad e higiene vigentes. Entre otras consideraciones, es obligatorio el uso de la mascarilla.

Segundas inspecciones

Desde el 1 de junio empezó a contar el plazo de dos meses que tienen los vehículos que no superaron la inspección para volver a pasar la ITV. Si un vehículo no pasó la inspección antes de que se decretara el estado de alarma el periodo de dos meses quedó interrumpido el 14 de marzo y vuelve a contar a partir del 1 de junio . Si supera el plazo, tendrá que volver a abonar la tasa correspondiente de la ITV, independientemente de que ya lo hubiera hecho con anterioridad. Hay que recordar que durante estos dos meses solo se puede utilizar el vehículo para ir al taller y de allí a la ITV; no se debe circular con el vehículo.

Los vehículos que tienen la ITV caducada no pueden ser multados por dicho motivo mientras estén dentro del periodo de prórroga concedido para pasarla. Ahora bien, quienes no tengan un motivo justificado para circular con la etiqueta caducada se exponen a recibir una multa de 200 euros. Esta es la misma cantidad con la que se castiga circular con la ITV desfavorable, mientras que hacerlo con un certificado negativo conlleva una sanción económica de 500 euros. Además, si no tienes las inspección técnica en vigor, el seguro no se hace responsable en caso de accidente.