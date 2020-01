La lucha contra el sedentarismo: cómo volver a hacer deporte y no rendirse en el intento

No obstante, cambiar el estilo de vida y dejar atrás los hábitos sedentarios , para muchas personas no es una tarea fácil. Demasiadas horas sentados en el trabajo ; fórmulas de ocio asociadas a permanecer también estático en una silla ; opciones de consumo a golpe de click y sin necesidad de moverse a ninguna parte; servicios de entrega de comida que te dejan la cena ya en la puerta… Son multitud los factores que amenazan con atraparnos en las fauces del sedentarismo, pero es importante tener voluntad y constancia , organizarnos en la medida de lo posible trazando un plan y, sobre todo, encontrar una fórmula que nos guste y nos convenza . Esto último es fundamental para que lo que es un simple propósito se convierta en hábito .

Roma no se hizo en un día

Ni Roma se hizo en un día ni es aconsejable pretender abandonar el sedentarismo de golpe la primera semana, asumiendo una carga de ejercicio físico para la que los primeros días no estamos preparados. Es fundamental comenzar de forma gradual: regular los tiempos, la intensidad, la carga de trabajo.

Las agujetas no son el enemigo

Nuestro cuerpo es un gran indicador. Conocerlo e interpretar sus señales es importante para aprender a regular esa intensidad, esos tiempos y esa carga de trabajo que vamos a aplicar a la hora de realizar ejercicio físico. Al igual que no se recomienda excederse, tampoco se aconseja subestimar sus capacidades . Las agujetas son parte del regreso . Sentirlas no debe alejarnos de la lucha contra el sedentarismo.

Encuentra un deporte que te guste y te motive

De nada sirve realizar un ejercicio físico que no nos guste y no nos motive. Tenemos infinidad de deportes a nuestro alcance, tanto en interiores como en exteriores. Hacer una selección inteligente y escoger aquellos que más nos reconfortan es fundamental para tener éxito en una carrera que ha de ser a largo plazo. Si en nuestra primera elección fallamos, el siguiente paso no es rendirse; es probar con otra actividad. Si algo nos gusta es mucho más fácil tener voluntad y constancia.