La lucha fratricida en el juicio de la CAM

La guerra se inició con la muerte del patriarca. Las hermanas de Vicente Sala, que no se habían dedicado nunca a los negocios familiares, reclamaron su sitio en la consejería de las empresas. Vicente Sala hijo ha explicado que fue muy chocante porque no tenían ninguna preparación, pero pretendieron dirigir todo. El cambio fue liderado por el acusado, Miguel López, que asesoraba al bando de las hermanas, una de ellas su mujer. Querían poder y decidieron intervenir en la empresa más rentable de todas, la de Vicente, dedicada a los plásticos. Le cesaron de consejero y le mantuvieron de director porque tenía unos beneficios de 200 millones, y eso no lo querían perder. Las otras dos empresas no iban bien, sobre todo la de los vehículos. Novocar, a cargo de Miguel López, tenía pérdidas que la viuda de la CAM no estaba dispuesta a soportar. Hasta 4 millones de euros. Tenían que inyectar dinero a base de avales y la paciencia de Mari Carmen se agotaba. En ese contexto, la jugada de las hijas contra su hermano enfureció a su madre, que convocó una junta con la intención de usar la acción de oro y restituir a Vicente como consejero. En esa junta volaron los cuchillos, los dos bandos enfrentados se sentaron separados. El hijo de Miguel López le hizo una señal de degüello a su abuela, la mujer de Miguel empujó a su tía y a su hermano le dijo que “lo pagaría”.