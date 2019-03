La madre de Godella pide hablar con sus hijos en un nuevo brote psicótico

Los funcionarios de la prisión de Picassent aseguran que María no está tomando medicación ninguna porque la cárcel no dispone de psiquiatra. Solo una persona únicamente acude un par de veces el mes, mientras la madre de Godella está a la espera de ser analizada por un especialista: “María todavía no ha sido diagnosticada ni está tomando medicación, con lo cual no sabemos lo que ha podido pasar por su cabeza”.