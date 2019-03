Las incógnitas del caso de los niños asesinados en Godella

Es uno de los grandes dilemas del caso. Los avisos de la abuela de los pequeños fueron reiterados, pero finalmente no llegaron a buen puerto. Los abuelos llamaron a lados patrullas se desplazaron al domicilio donde se comprueba que se trata de un conflicto sentimental y que "tanto los progenitores como los menores se encuentran en buenas condiciones". No fue la única llamada. Hubo tres, pero finalmente. La pregunta es ¿qué llevó a pasar por alto que el pequeño no iba al centro escolar? Desde el mismo se ha señalado que la madre dijo que se iba a mudar y que estaba en trámites para notificarlo.