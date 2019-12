Madrid, capital de la lucha contra el cambio climático con Greta Thunberg a la cabeza

“ Sin planeta no hay futuro ”, esa es una de las consignas de la mayor manifestación en defensa del planeta que se recuerda en la capital.

"El mundo despertó ante la emergencia climática"

“No podemos permitirnos más días sin acciones reales”

Es eso lo que ha demandado Greta Thunberg instantes antes en una comparecencia junto a otros tres compañeros de ‘Juventud por el Clima - Fridays for Future’: “Sí. Necesitamos más activistas climáticos”, ha dicho, pasando a recalcar que “la gente sufre y muere por esta emergencia climática y no podemos esperar ni un minuto más”. “No podemos permitirnos más días sin acciones reales”, ha denunciado, asegurando que los distintos líderes políticos y altos cargos en compañías con poder de decisión no están haciendo lo necesario ni están tomando medidas oportunas para preservar nuestro planeta.