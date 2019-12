Greta Thunberg: "La gente sufre y muere por esta emergencia climática, y no podemos esperar ni un minuto más”

“Sí. Necesitamos más activistas climáticos ”, ha dicho. “No tenéis que escucharme a mí antes que a otra persona. Y dicho esto, creo que es muy importante, porque sé que hay mucha gente que quiere escuchar opiniones de otras personas, así que, por favor, no me preguntéis solo a mí, sino a mis compañeros también”, ha pedido a los periodistas desplazados a la comparecencia, celebrada durante la Cumbre del Clima en Madrid (COP25).

“Intentan silenciarnos de forma desesperada”

“No podemos permitirnos más días sin acciones reales”

En este sentido, la joven ha advertido que, aunque sea “imposible saber cuál será el aspecto del mundo en 10 años”, ese es precisamente “el desafío”: “No sabemos qué va a suceder. Podemos predecir, pero no podemos tener ninguna certeza, así que tenemos que adaptarnos y solventar los problemas. Saber de dónde vienen los problemas e intentar hacer todo lo posible para prevenir sus posibles consecuencias. A todos aquellos que no están aquí hoy, la COP25 está en su medio año. Es decir, el gran evento será la COP26 el año que viene, pero no podemos estar con medias tintas, no podemos permitirnos más días sin que se tomen acciones reales. La COP25 no es algo que deberíamos mirar como si fuese el pasado e ignorarlo. Cada oportunidad que tengamos para mejorar la situación, debe ser aprovechada”, ha sentenciado.