Málaga, la ciudad donde mejor se duerme en España, según un estudio

Dormir menos de siete horas destruye el 70% de los glóbulos blancos

La siesta debe ser de entre 20 y 40 minutos

Por otra parte, la experta ha recomendado no beber café después de las 3 de la tarde, evitar el consumo de alcohol, no utilizar la luz azul propia de los móviles o televisiones, no realizar actividades excitantes y no ingerir comidas pesadas. Del mismo modo, ha destacado que tener una temperatura adecuada en la habitación, tomar una ducha antes de dormir, controlar la entrada de luz, realizar actividades relajantes y dormir 8 horas ayuda a mantener el sueño de forma correcta.