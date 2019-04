Monumental paliza a su hijo de 10 meses con parálisis cerebral porque no dejaba de llorar

La policía china investiga un vídeo en el que se observa a un hombre abofeteando a su hijo de 10 meses de edad y aquejado de parálisis cerebral porque el bebé no paraba de llorar. Las imágenes se han viralizado a través de WeChat, la popular red de mensajes al estilo Whatsapp que se ha inundado de mensajes no solo contra el hombre sino también contra la madre que no para la grabación mientras sucede la agresión.