El Tribunal rechaza el ingreso en prisión de la Manada de Manresa

La Manada de Manresa no ingresará por ahora en prisión porque la sentencia no es firme y han estado siempre a disposición de la Justicia. Es la decisión del Tribunal que considera que aunque las penas son altas los tres condenados que sí se presentaron a la vista deberán presentarse de forma periódica en los juzgados, tienen prohibido salir de España y comunicarse con su víctima. Respecto a los otros dos implicados en la violación se mantiene la orden de búsqueda y captura.

La terrible noche del 13 de julio de 2019

Una joven de 17 años va a sufrir la peor noche de su vida. Todo empezaba con una noche de cubatas, porros y cervezas sin comer nada. Un día de fiesta en el que el destino cruza a la joven con un grupo de chicos de origen magrebí. Los había conocido en la calle y todo iba bien. Bailaron y uno de ellos la vio demasiado mareada y le ofreció un colchón para dormir. Era una trampa. Nada más tumbarse le quitó toda la ropa excepto el sujetador. Una vez la tuvo desnuda, le hizo tocamientos, se estiró sobre ella y la penetró vaginalmente. La menor confiesa que dijo no, pero no pudo quitárselo de encima porque era más fuerte que ella. Nada detuvo al joven. No solo eso.