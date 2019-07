El relato de la joven de la Manada de Manresa: las claves por las que los jóvenes están en prisión

La menor confiesa que dijo no, pero no pudo quitárselo de encima porque era más fuerte que ella. Nada detuvo al joven. No solo eso. Al terminar, el chico salió de la habitación y entró un segundo chico y un tercero y un cuarto. Solo hay dudas de que uno de ellos la penetrara. Uno incluso eyaculó en su vagina. Ella lo vio todo, como señala el sumario del caso que ha llevado a los jóvenes a la cárcel por su riesgo de fuga. En medio de la pesadilla la joven logró llamar al 112 (están grabadas en un CD y son coherentes con el relato dela joven) y relató lo sucedido especificando que había huido del lugar dejándose cosméticos y una prenda íntima. La policía los encontró en el lugar. Lo que dio más credibilidad aún a su declaración en comisaría. Ante el juez la versión no varió. En el caso resulta clave el hecho de que gracias a la luz de los móviles, usados para cometer las violaciones con luz, ella pudo ver el rostro de todos sus agresores.