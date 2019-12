Manresa se manifiesta contra la violencia sexual y reivindica que su origen está en la educación

Lo transmitía la portavoz de la concentración, “Estamos aquí porque ha habido una ola de violaciones aquí en Manresa y venimos a mostrar nuestro rechazo”. Un rechazo que no queda aquí, transmitía, también al tratamiento que se le ha dado, en el que añadía, se ha tendido a culpabilizar a ciertos colectivos. Añadía, “Creemos que no es que en Manresa haya más casos, lo único que por tempos se ha visibilizado mucho más, esto es una realidad que pasa en todo los sitios”. Un dato que Miquel Buch, conseller de interior, confirmaba, ya que aseguraba que Manresa “no es un caso aislado”. Es más, afirmaba que las agresiones sexuales ocurridas en lo que va de año en la ciudad están “por debajo de la media catalana” .

Buch concluía con estos datos tras su participación en la Junta de Seguridad Local de Manresa, que convocaba el Ayuntamiento de forma extraordinaria tras los últimos casos, tras admitir que no sabía como abordar la situación. El último, el pasado lunes 9 de diciembre, dos chicas fueron agredidas en un mismo piso por dos hombres diferentes. El anterior, el 17 de noviembre, dos jóvenes agredían sexualmente a una menor de 17 años en el interior de un vehículo. En lo que va de año se han producido 19 delitos de agresiones sexuales, perpetrados por 24 autores y con un total de veinte víctimas. De los cuales, once se produjeron en el ámbito de la pareja o expareja y los otros ocho “no responden a ningún tipo de patrón ni a un único agresor”, fueron presuntamente cometidos “por personas diferentes, en situaciones y ambientes diferentes”, trasladaron desde el consistorio. Además, preocupa que cuatro de las agresiones están concentradas en un radio de menos de dos kilómetros .

“Manresa ha tenido una notoriedad determinada, pero estos hechos pasan en toda Catalunya”, decía Buch, que añadía que “la problemática no es por la falta de efectivos”. Un aspecto en el que coincidía la portavoz de la manifestación convocada ayer, “Es todo cuestión de la educación y no de poner más policías”, apuntaba. Desde el sindicato de los Mossos d´Esquadra Toni Castejón, también señalaban que en los últimos casos el problema no ha estado en el número de efectivos “No es un caso de chicas que van por la calle en una hora solitaria, en una zona conflictiva, no hay presencia policial y sufren una agresión”.