El margen de error de los radares: la velocidad a partir de la cual multan se basa en la regla del 7

Conducir por encima de la velocidad permitida puede ser desde una infracción de tráfico a un delito castigado por el Código Penal, pero en todos los casos sin duda se trata de un peligro para la seguridad. Por ello, las multas de tráfico sancionan a los conductores que no respeten estas normas.

En el primer caso, los radares no se activarán (y pondrán multa) hasta que no se sobrepase el límite de velocidad en 7 km/h. Es decir, si circulamos por una vía con restricción a 50 kilómetros por hora, el radar no se activará hasta los 57 km/h.