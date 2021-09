María Neira afirma que la OMS no tiene ninguna fecha prevista para el final de la pandemia

" No hay ninguna fecha prevista , el virus está y lo mejor que podemos hacer ahora es avanzar rapidísimo con la vacuna", ha señalado el II Simposio del Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL e Invertia, donde ha lamentado que se esté "centralizando mucho" en la situación de los países más avanzados, mientras "estamos todavía lejos de haber resuelto esta situación" .

"Hay una gran desigualdad en la vacunación", se ha la mentado. No obstante, ha reconocido que la evolución de la pandemia ha mejorado en muchas partes del mundo y en otras, como África, donde no hay vacunas, "hay una situación de alerta pero no hay una transmisión tan fuerte como habíamos temido".