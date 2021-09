La OMS pone fecha: cuándo estará controlado el covid

Ya hay fecha para no estar desbordados por el covid , pese a sus variantes. Al menos una aproximada para que la nueva normalidad se vaya imponiendo. La directora del departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira , considera que si la vacunación avanza como hasta ahora la pandemia de covid podría estar controlada en marzo de 2022 . Ya hay relajaciones en las medidas restrictivas. En declaraciones a la emisora RAC1, la endocrinóloga asturiana ha reconocido que el fin de la pandemia "es cada vez más notable", pero ha recordado que hay que aprovechar para cambiar el modelo de vida actual para no cometer los mismos errores.

"Dos años es un periodo que nos fijamos y seguramente será un tiempo razonable . Si nos ponemos a vacunar a la velocidad que hemos ido hasta ahora podríamos ver incluso antes la salida de esta situación tremenda", ha dicho la médica española. Neira cree que "el fin está empezando a ser cada vez más presente, pero cuando salgamos de la pandemia debemos aprovechar para ser mejores y no olvidar estas lecciones". La experta señala que deberíamos revisar nuestros modos de consumo, de producción y de estilo de vida para que nuestra salud esté mucho más protegida", ha señalado la responsable de Salud Pública de la OMS.

"Esto no quiere decir -ha aclarado- que si después el virus es endémico en un futuro habría unos grupos vulnerables a los que se podría poner, pero de momento posponemos la tercera dosis hasta que sea más equitativa. Es una estrategia de protección colectiva". Sobre la vacunación de los menores de 12 años, ha dicho que de momento no lo ve necesario y que, con la vuelta al colegio, se podrá evaluar si realmente esta franja de edad supone un riesgo de contagios o no.