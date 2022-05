María, de víctima a verdugo, nos cuenta el infierno del acoso escolar: “Como me habían hecho daño a mí, yo quería hacer daño”

Cada vez son más los menores que sufren acoso escolar . Según Unicef lo sufren uno de cada tres escolares pero solo el quince por ciento se atreve a denunciarlo. Por eso el Atlético de Madrid ha lanzado una campaña contra el bullying que deja claro en qué lado están los craks. Tampoco es habitual que los jóvenes acosadores reconozcan lo que han hecho. Es el caso de María, que ha sido tan valiente como para reconocer sus errores y advertir a otros para que no hagan daño.

María tiene el valor de contarnos como pasó de víctima de acoso escolar a acosadora. "Me veían débil como una niña buena…” y así pegó a una amiga. “Por ira, la amenacé hasta que me expulsaron del instituto y ella me puso una denuncia”, cuenta.