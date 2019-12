Mariah Carey agradece a Málaga que 'All I want for Christmas is you' amenice la iluminación de Navidad

Thank you @MariahCarey for talking about #Málaga! Visit us soon. We will receive you with admiration, affection and sympathy / ¡Gracias @MariahCarey por hablar sobre #Málaga! Visítanos pronto. Te recibiremos con admiración, cariño y simpatía FTP #NavidadenMálaga @turismodemalaga https://t.co/bZYc7R2DVx