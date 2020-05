Mario Alonso Puig: "Somos más que el coronavirus, más que este dolor que estamos experimentando"

“Yo sé que no es fácil. Muchos hemos perdido gente cercana, está todo el tema económico, todo el sufrimiento que hay… pero es fundamental que entendamos que el ser humano es más que sus circunstancias , que nosotros somos más que el coronavirus , más que este dolor que estamos experimentando. Realmente, dentro de cada ser humano, sobre todo cuando estamos juntos, hay una fuerza extraordinaria; un extraordinario poder para crear una nueva realidad . No somos víctimas que tengamos que esperar a ver qué mundo nos encontramos. Nosotros podemos cocrear ese mundo con nuestra imaginación, con nuestro liderazgo, con nuestra capacidad de emprender y sobre todo con nuestra capacidad de cooperar”, ha señalado.

En esta línea, cuestionado al respecto de cómo será la vida cuando consigamos superar esto, Puig señala que, “al final, nosotros nos encontramos lo que esperamos ”. Por eso, explica, “si nosotros esperamos que esta situación de incertidumbre se convierta en una gran oportunidad en lugar de dejarnos amedrentar por lo desconocido , y juntos pensamos en lo que da valor a la actuación humana, podemos crear un mundo mejor que aquel del que hemos partido ”. “ Detrás del sufrimiento puede haber crecimiento . Tenemos que utilizar esa capacidad de nuestra imaginación, esa capacidad de atrevernos a soñar en grandes, a sentir en grande . No son utopías. El cerebro humano responde cuando nosotros nos enfocamos en lo positivo , cuando generamos ilusión, cuando juntos buscamos la cooperación. Entonces el cerebro nos ofrece opciones que de otra manera no seríamos capaces de ver”, destaca.

Cuestionado sobre el tránsito de la tristeza hacia la normalidad, o incluso al optimismo, Mario Alonso Puig señala que “el cerebro humano por supuesto que está preparado para la incertidumbre y, de hecho, somos hijos de la incertidumbre”, añadiendo: “A nivel de capacidad, no tenemos un problema con la incertidumbre. Sí a nivel mental. A la mente no le gusta lo desconocido, se aferra a lo familiar. ¿Que sugeriría yo? Primero, enfocarse siempre en lo que uno quiere, no en lo que uno teme, porque nosotros nos vamos donde ponemos la atención. En segundo lugar, utilizar palabras que animen, que eleven el ánimo, no que lo hundan. Hoy se sabe que el lenguaje, en el ser humano, abre cajones. Vamos a abrir cajones, espacios en nuestra mente que nos generen ilusión y un espíritu positivo. Y en tercer lugar, es fundamental estar en el presente. Nuestra mente, por una serie de razones tiende a ir al pasado para lamentarse y al futuro para preocuparse. Es clave estar en el presente, en qué es lo que podemos hacer hoy”, ha finalizado”.