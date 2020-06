La terrible historia de Marta en EEUU: un accidente casero la deja casi ciega y ahora debe pagar las facturas

Tuvo un accidente con sosa caústica, que le saltó a la cara, mientras elaboraba cosméticos naturales

Ha lanzado una campaña en GoFundMe para pagar las operaciones para salvar la vista

El objetivo marcado es de 75.000€, de los que lleva recaudados más de 67.000

No es un caso único. Es, de nuevo, la cara más amarga del sueño americano donde el que no tiene un seguro médico está condenado a unas facturas que se convierten en un dolor extra para cualquier enfermedad. "El jueves 11 de junio bajé la guardia, por descuido, por accidente, por motivos con los que no quiero torturarme. Tuve un accidente con sosa caústica", cuenta Marta. Este corrosivo producto le saltó a la cara, sobre todo afectando a la boca, a la nariz y a los ojos. Dicho así un escalofrío recorre la piel de cualquiera. Y es el que la historia de Marta duele. La cuenta desde el Harborview Medical Center (Seattle, WA), donde está siendo atendida para intentar salvarle la vista. "Aíun confío en ver el mar y leer un libro".

Ahora, lo que más le aterra no es solo eso sino no ser capaz de pagar las facturas. Por su situación de inmigración cuenta que no puede aspirar a un seguro médico, aunque muchos de ellos tampoco cubren gran parte del tratamiento que necesita. El sueño americano era esto. Sobre el sistema español dice "sé que necesitan muchos más fondos, pero no valoramos lo que otros países no tienen, países como este". "Un viaje de ambulancia son 1.500 dólares, una noche en la UCI, 4.000 dólares", ejemplifica. Y no le falta razón.

La joven cuenta en el vídeo que la vida la llevó a EEUU y el amor le hizo quedarse. También que es aficionada a la cosmética natural mediante la que produce detergentes, cremas para la piel y jabones. Precisamente esta afición ha sido la causante del accidente que ha afectado a sus ojos.

"Lo quería compartir por varias razones. Una es esta, necesitamos un montón de difusión. Quien quiera, buenamente pueda, desde 20 euros hasta 2 euros. Todo ayuda. Que no podéis donar, que no os da la gana. Difundidlo. Y que no queréis difundirlo, espero que esto os haga ver el día desde otra perspectiva", pide Marta en su vídeo. Para recibir estas ayudas ha puesto en marcha una campaña en GoFundMe. Ya ha sido operada en una ocasión el pasado 13 de junio, pero aún le quedan algunas intervenciones más como un posible trasplante de córnea. De momento el objetivo marcado es de 75.000€, de los que lleva recaudados más de 67.000.