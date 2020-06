No te olvides de la toalla ni de la mascarilla cuando vayas a la playa: multas de hasta 100 euros por no llevarla

Tras finalizar hace exactamente una semana el estado de alarma , la nueva normalidad no permite retomar planes de vacaciones de años pasados y quien este verano se decida a viajar -pocos, según el Centro de Investigaciones Sociológica (CIS)- se verá forzado a respetar nuevas reglas, con fronteras cerradas, playas por turnos y mascarillas obligatorias .

Desde el 21 de mayo, el uso de mascarillas es obligatorio en la vía pública , en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de 1.5 metros.

Obligatoria en la nueva normalidad

Durante la fase de "nueva normalidad" las personas mayores de seis años están obligadas a usar mascarillas en "vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público", siempre que no sea posible mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros , según indica la orden ministerial publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 10 de junio.

Las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda agravarse por el uso de mascarilla o que debido a su situación de discapacidad o dependencia, no cuente con la autonomía para quitarse la mascarilla , quedan exentas de esta norma.

¿Es obligatoria mientras se toma el sol?

Sin embargo, la orden publicada por el Gobierno no informa sobre la situación de las mascarillas en la playa. ¿Es obligatorio usar mascarilla cuando se toma el sol en la playa o en la piscina? Al no haber una especificación clara sobre este asunto, se entiende que la mascarilla no será obligatoria justo en el momento en el que se tome el sol en la playa y, siempre y cuando, se mantenga y se garantice la distancia de seguridad de 1.5 metros.