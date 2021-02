Las mascarillas FFP2, mejores para el terreno profesional y las quirúrgicas para el uso cotidiano, según Safe Iberia

En este sentido, especifica que la principal diferencia entre ambos productos radica en que la mascarilla FFP2 está catalogada como un Equipo de Protección Individual (EPI) y, por lo tanto, no se trata de un producto sanitario, mientras que la mascarilla quirúrgica sí lo es.

Siempre una licencia de fabricación

Por ello, según informa, detrás de un fabricante o importador de mascarillas quirúrgicas, debe haber siempre una licencia de fabricación o importación extendida por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) , algo que no ocurre con las de tipo FFP2 porque no son un producto sanitario.

Esto no ocurre con la producción de la FFP2 que, si bien es cierto que cuenta con una homologación de un organismo notificado para su fabricación e importación, también lo es que no existe ninguna intervención de la Agencia al no tratarse de un producto sanitario.