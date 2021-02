Llevar la mascarilla correctamente colocada no es lo único que debemos tener en cuenta a la hora de utilizar este tipo de protección frente al coronavirus . También es importante comprobar que están debidamente homologadas y cumplen con la normativa de seguridad, según recuerdan los expertos.

¿Cómo saber si una FFP2 está homologada?

Asimismo, en su etiquetado debe reflejar si es reutilizable o no reutilizable con las letras R o NR , respectivamente, y especificar el nombre de la empresa productora.

Diferencias entre las FFP2 y las KN95

Actualmente no existen estos problemas de suministro, y por ello el Gobierno a partir del pasado 30 de enero ya no permite poner a la venta estas mascarillas al considerarse no homologadas.