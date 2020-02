Hallan muerto a un matrimonio en su piso sevillano de Lora del río

Una matrimonio de ancianos ha sido hallado sin vida en su casa de Lora del Río , Sevilla. No había acudido a una cita médica y desde el centro de salud dieron la voz de alarma.

La pareja fallecida tiene 90 y 83 años. La Guardia Civil los ha encontrado cuando desde el centro de salud, el médico les han avisado de que no habían ido a una cura que tenían prevista, según informa El Diario de Sevilla .

Aún no se ha confirmado si los cuerpos presentaban signos de violencia o no. No había denuncias previas por violencia machista.