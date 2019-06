Dos millones de mayores viven en soledad: "Es muy puñetera"

"La soledad es puñetera", reconoce Isabel, pero se puede superar, porque sí, pese a los dramas hay gente con los brazos abiertos para ayudar. Aunque no siempre lo que se conoce da esperanza. Hace unas semanas hallaron el. Como Amanda hay muchos mayores que están solos, sin familia ni amigos que le hagan compañía. En España,, según datos del INE. “La soledad es muy puñetera”, nos cuenta Isabel que participa en la iniciativa, una asociación que trabaja desde hace 15 años para que nuestros mayores estén acompañados.

Con el tiempo, Mónica e Isabel se han hecho amigas “de verdad” y unas de las cosas que más disfrutan a pesar de la diferencia de edad es salir de fiesta. Mónica explica que ella también se beneficia de su relación con Isabel: “Es un apoyo en los exámenes y con el trabajo. Me comprende y no me regaña”. A veces, pensamos que los que están solos son mayores, pero la soledad nos afecta a todos, señala.