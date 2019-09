“Recuérdame, te llevó en mi corazón y cerca me tendrás”: cuando un médico canta para sanar a un niño

Su nombre es Diego Ismael Leyva Cervantes , es médico residente de Pediatría en el Hospital General Regional 1 de la Ciudad de Obregón , en México, y desde que se hiciese viral un vídeo en el que aparece cantando la canción ‘Recuérdame’, de la película ‘Coco’, a un niño hospitalizado , no dejan de dedicarle elogios en las redes sociales.

En esta ocasión, como recoge el medio Uniobregón , el médicoque aparece en el vídeo para, dado que ese día había una fiesta a la que no pudo asistir porque su estado le impedía abandonar la cama del hospital.

“Recuérdame, no llores por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar, ella con su canto triste te acompañará. Hasta que en mis brazos estés, recuérdame […]”, empezó a cantar, siguiendo la letra de la canción de la película ‘Coco’ y buscando en la música una forma de aliviar también emocionalmente el dolor del pequeño. Porque como recuerdan desde las redes sociales, “muchos médicos como él no solo curan el dolor del cuerpo” sino que también “curan el alma de sus pacientes”.