Médicos Sin Fronteras y Save The Children dan la cara por Nuestra Madre Loreto: "Libia, no"

El patrón de Nuestra Madre de Loreto no se arrepiente de haber arriesgado todo por una acción humanitaria como salvar a los inmigrantes de una muerte segura en el mar. Reconoce, eso sí, que están solos y cansados.

"Conforme al derecho internacional, deben ser llevados a un lugar donde sus vidas no corran peligro y se atiendan sus derechos y necesidades básicas. Libia no es un país seguro para refugiados, migrantes y solicitantes de asilo, un hecho que ha sido reconfirmado por el ACNUR en septiembre de este año", ha dicho Noguera.

"Podrían ser arrestados y sufrir abusos"

Por su parte, Save the Children ha pedido al Gobierno que no permita el desembarco en Libia del pesquero español. La organización considera que Libia no es un puerto seguro y los migrantes "podrían ser arrestados" y allí "están altamente expuestos a sufrir violencia y abusos".