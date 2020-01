Igor 'El Ruso' reconoce que hirió a dos personas sin que éstas le atacaran: "Si me hubieran tocado no estaban aquí"

Durante la vista, Igor 'El Ruso' ha reconocido que hirió a dos hombres sin que éstos le atacaran. "Si me hubieran tocado no estaban aquí", ha dicho el acusado asistido por una traductora de italiano. Asimismo, el acusado ha admitido que introdujo un arma de forma ilegal en España, otro de los delitos por los que se le juzga. Ha contado que compró las armas en Italia y no ha dado más información a este respecto