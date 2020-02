Los menores del centro de acogida en Madrid esnifan disolvente para olvidar su realidad

Tilda de mentiras las voces que dicen que los menores no comen o nos bien tratados, pero no se pone de perfil a la hora de exponer lo complejo de lidiar con adolescentes con una carga vital dura a sus espaldas, poco integrados y que han vivido la violencia como una norma en su día a día. Tampoco se esconde a la hora de decir que si no hay más centros es para evitar el efecto llamada, aunque los políticos no puedan decirlo de forma tan rotunda.