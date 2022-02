Los expertos destacan que hay que denominar a estos grupos 'bandas juveniles' , ya que los miembros no tienen por qué ser todos de origen latino. También los hay de origen magrebí o españoles. La policía muestra gran preocupación al respecto. Hoy se ha conocido que Jaime, el joven de 15 años asesinado en la calle Atocha 127, simpatizaba con una banda e iba armado en el momento en el que le apuñalaron.

Las autoridades destacan que en algunos casos las bandas también van a por pandillas de chicos menores (con quien no guardan ningún enfrentamiento) para agredirles o robarles . Cuando los jóvenes hacen botellón, aprovechan que están ‘bebidos’ para atacarles. El chico de 17 años herido grave en Montecarmelo recibió una puñalada cuando estaba con amigos. Hablamos de grupos armados con machetes o cuchillos y , según la ley , cualquier menor puede adquirirlo.

“Por ley, sí. Que nosotros lo vendamos, normalmente no”, explica la dependienta de una ferretería madrileña. Si es de uso doméstico, pueden comprarlos, pero si es de uso profesional, no (cuters especiales o navajas de electricista). La buena fe del dependiente es fundamental para que no puedan comprarlos, exigen que “acudan con un adulto”.